Ritorno in nazionale per Paulo Dybala, chiamato in extremis dal ct Scaloni per le sfide contro Cile e Colombie valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. E la Joya ha pubblicato alcuni scatti su Instagram dal ritiro della Seleccion: "Felice di essere di nuovo a casa". Tra i convocati albicelesti anche Paredes e Soulè.

