Instagram, De Rossi ritrova il sorriso: il selfie in compagnia della famiglia (FOTO)

Dopo aver vissuto una settimana davvero tormentata, Daniele De Rossi ritrova il sorriso. Esonerato tre giorni fa dalla Roma, l'ex allenatore giallorosso non ha rilasciato alcuna dichiarazioni ai cronisti che lo hanno intercettato ed è apparso piuttosto scuro in volto. Ora DDR sta ricercando la tranquillità attraverso l'aiuto della famiglia e, come testimoniato dalla foto pubblicata su Instagram dalla moglie Sarah Felberbaum, lo si vede sorridente mentre si diverte con i suoi figli.