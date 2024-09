Instagram, Baldanzi scherza con Bove durante l'allenamento in Under 21: "Occhio che casca il manichino" (FOTO)

In seguito alle buone prestazioni offerte nelle prime giornate di campionato Tommaso Baldanzi è stato convocato dal commissario tecnico dell'Under 21 Carmine Nunziata e a Coverciano ha ritrovato Edoardo Bove, centrocampista di proprietà della Roma e attualmente in prestito alla Fiorentina. I due hanno stretto un rapporto di grande amicizia e hanno pubblicato su Instagram una foto dell'allenamento odierno: "Occhio che casca", il simpatico commento che accompagna lo scatto in cui Baldanzi e Bove sono appoggiati a uno dei manichini utilizzati durante la seduta.