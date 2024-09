In attesa dell'esordio con la maglia della Roma, Saud Abdulhamid continua ad allenarsi agli ordini di Juric e aspetta la prima occasione in giallorosso. Chi lo segue da vicino e lo aspetta con curiosità è anche il ct dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini. I due si sono recentemente incontrati a nella Capitale, come testimonia lo scatto condiviso dallo stesso Abdulhamid su Instagram.