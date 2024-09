Instagram, Abdulhamid dopo l'esordio con l'Athletic: "Deluso di non aver vinto oggi. Grazie a tutti i fan per l'incredibile supporto" (FOTO)

Nella ripresa di Roma-Athletic, dopo l'infortunio di Zeki Celik, è arrivato l'esordio in maglia giallorossa di Saud Abdulhamid. Un evento a suo modo storico, dato che si tratta del primo giocatore saudita a disputare una partita ufficiale con una squadra del campionato italiano. E il giocatore ha commentato così sul proprio profilo Instagram questa grande emozione: "Felice per la prima partita con la squadra. Deluso di non aver vinto oggi.

Grazie a tutti i fan per l'incredibile supporto".

