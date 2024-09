FOTO - Instagram, Marchetti celebra il suo primo contratto da professionista con la Roma: "Onorato di aver firmato"

Dopo la grandissima stagione dello scorso anno, Tommaso Marchetti può festeggiare il suo primo contratto da professionista con la Roma. Pupillo del neo allenatore della Primavera Gianluca Falsini, il difensore classe 2007 continuerà la sua avventura in giallorosso. Il diciassettenne ha ufficialmente firmato un contratto che lo legherà al club capitolino fino al 2027. Lo stesso Marchetti, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha espresso tutte le sue emozioni per questo traguardo ed ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine in questo periodo: "Onorato di aver firmato il mio primo contratto da professionista per la Roma. Ringrazio la mia famiglia, il mio agente Lodovico Spinosi e tutte le persone che mi sono state vicino da sempre. Forza Roma".

