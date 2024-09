FOTO - Il figlio di Buffon nel ritiro della Roma a Torino: l'incontro con De Rossi e i calciatori giallorossi

Oggi alle ore 20:45 la Roma affronterà all'Allianz Stadium di Torino la Juventus di Thiago Motta nella partita valida per la terza giornata di campionato e i giallorossi sono sbarcati in Piemonte in tarda serata. Ad accoglierli c'era un ospite speciale, ovvero Louis Buffon, figlio del leggendario portiere della Juventus e della Nazionale. Il ragazzo ha incontrato mister De Rossi e alcuni calciatori giallorossi tra cui Dovbyk, Soulé, Dybala, Mancini e Pellegrini.