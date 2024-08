X, Sangaré compie 17 anni. La Roma: "Buon compleanno" (FOTO)

Giornata speciale per Buba Sangaré. Nato il 6 agosto 2007 a Elche, il terzino destro spagnolo festeggia oggi il suo diciassettesimo compleanno. "Buon compleanno", il messaggio della società giallorossa su X. Acquistato dalla Roma in questa sessione di mercato, il calciatore si sta mettendo in mostra nel ritiro precampionato e mister Daniele De Rossi sembra intenzionato a confermarlo in prima squadra nonostante la giovane età.