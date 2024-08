X, il Console del Ghana in Italia: "Dybala è un raro esempio dell’uomo mille volte meglio del campione" (FOTO)

Da giorni con insistenza in casa Roma si parla del futuro di Paulo Dybala e della possibilità di lasciare i giallorossi e trasferirsi in Arabia Saudita. Oggi, tramite un messaggio e una foto su X, interviene anche Massimiliano Colasuonno Taricone, Console del Ghana in Italia, che pubblica uno scatto con la Joya esaltando l'argentino: "Paulo Dybala è un raro esempio dell’uomo mille volte meglio del campione. Un forte abbraccio amico mio".

#PauloDybala è un raro esempio dell’uomo mille volte meglio del campione.

Un forte abbraccio amico mio @PauDybala_JR

❤️ pic.twitter.com/dWqgeFSiZS — Consul of Ghana to Italy (@consoleghana) August 15, 2024