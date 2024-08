X, Dybala ricorda l'esordio con l'Instituto: "Un nuovo anniversario dal mio debutto professionale" (FOTO)

Paulo Dybala celebra il suo esordio tra i professionisti. Nel 2011 la Joya ha debuttato con la maglia dell'Instituto in Argentina iniziando la sua carriera che lo ha portato a vestire le casacche di Palermo, Juventus e Roma. Su X Dybala ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con la divisa del suo primo club, contornato da alcune immagini mentre esulta con le sue altre squadre e con l'Argentina. "Un nuovo anniversario dal mio debutto professionale", il suo messaggio.

A new anniversary since my professional debut ??? pic.twitter.com/4OeDA19aR7

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) August 12, 2024