La Roma ha il suo nuovo centravanti e si tratta di Artem Dovbyk, capocannoniere dell'ultima stagione in Liga con 24 reti realizzate. L'arrivo dell'attaccante ucraino ha creato grande entusiasmo nel mondo Roma e anche l'ex calciatore giallorosso Zbigniew Boniek ha espresso la sua opinione su X: "Dovbyk? Ottimo giocatore per la Serie A".

Per me ottimo giocatore per il nostro campionato #Dovbyk

— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) August 2, 2024