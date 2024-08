VIDEO - Murale a Testaccio per il lancio della maglia away: raffigurati Pellegrini, Mancini, Giacinti e Giugliano

Nella giornata di ieri la Roma ha presentato ufficialmente la maglia away per la stagione 2024/25, che verrà indossata per la prima volta nell'amichevole di domani contro l'Olympiakos. La divisa è bianca con dettagli arancioni e si ispira allo street art di Testaccio. Come rivelato da un video pubblicato dall'account Instagram dell'Adidas, proprio nello storico quartiere della Capitale è stato realizzato un murale per il lancio del nuovo kit: nell'opera sono raffigurati Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Valentina Giacinti e Manuela Giugliano.

