Twitter, il saluto della Roma e dei giocatori ai tifosi: "Grazie per il vostro supporto a Rieti" (VIDEO)

Al termine dell'amichevole tra Roma ed Olympiacos, finita 1-1, i giocatori giallorossi sono andati a salutare e a ringraziare i tifosi per il supporto di oggi. Sebbene la partita si sia giocata a Rieti, non è mancata la solita presenza dei fan romanisti. La risposta della società non si è poi fatta attendere, con la Roma che ha subito pubblicato un tweet sul proprio profilo di X, riprendendo il video dei calciatori giallorossi che ringraziano la tifoseria con la frase: "Grazie per il vostro sostegno a Rieti stasera"