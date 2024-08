Giornata speciale per Evan Ndicka. Il difensore centrale ivoriano compie oggi 25 anni e la Roma lo ha celebrato tramite un tweet: "Buon compleanno, Evan Ndicka". Arrivato nel club giallorosso nell'estate del 2023 a parametro zero, il classe '99 si è subito ritagliato uno spazio importante e ha vestito la maglia dei capitolini in 35 occasioni tra tutte le competizioni.