X, Friedkin Group mostra la Curva Sud dello Stadio a Pietralata: "La più grande in Europa" (VIDEO)

Sui social The Friedkin Group mostra le immagini del rendering dello Stadio della Roma che sorgerà a Pietralata, svelato qualche settimana fa dalla Roma stessa dopo un incontro in Comune tra il sindaco della città, Roberto Gualtieri, e i vertici della Roma rappresentati dal vicepresidente Ryan Friedkin e la CEO Lina Souloukou. In particolare The Friedkin Group dà grande attenzione a come sarà la Curva Sud, il cuore caldo del tifo giallorosso: "La più grande in Europa. Ispirata all'architettura romana classica, la Curva Sud fonde tradizione, sostenibilità e innovazione moderna".

Take an exclusive look at @OfficialASRoma's new stadium, the Curva Sud, largest of its kind in Europe. Inspired by classical Roman architecture, the Curva Sud, meaning "South Curve," blends tradition, sustainability, and modern innovation. #ASRoma #ForzaRoma pic.twitter.com/6Tc5rZpNyI — The Friedkin Group (@friedkingroup) August 7, 2024