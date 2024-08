Conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione per Mile Svilar. Il portiere giallorosso, protagonista fra i pali anche durante questa pre-season, ha pubblicato un post su Instagram con delle foto del ritiro e un messaggio motivazionale in vista dell'inizio del campionato: "Siamo preparati, ripartiamo tutti uniti. Forza Roma"

View this post on Instagram A post shared by SVILAR (@svilar_mile)