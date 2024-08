Matias Soulé è uno dei volti nuovi in casa Roma per la prossima stagione. Questa mattina il club giallorosso ha presentato l'away kit per l'anno 24/25 e i calciatori hanno postato i propri scatti con il nuovo kit. Tra questi, anche Soulé: "Direttamente dalla street art di Testaccio, fiero di indossare questa maglia"

