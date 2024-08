Instagram, Saud: "Lieto di essere uno dei giallorossi" (FOTO)

Dopo esser sbarcato a Roma, aver firmato il contratto con il club e aver rilasciato la prima intervista da giocatore della Roma, Saud Abdulhamid affida ad Instagram un messaggio per esprimere tutta la sua gioia: "Sono molto lieto di essere uno dei giallorossi, e ringrazio il mio agente Ahmed Al-Mu'allim per i suoi sforzi per completare il mio trasferimento alla AS Roma". Il nuovo terzino destro della Roma ha condiviso uno scatto con il suo agente e Florent Ghisolfi, oltre al messaggio.

