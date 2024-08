Instagram, Nardin-De Rossi: dal primo incontro da bambino a Trigoria. Il difensore: “Dreaming” (FOTO)

Per molti ragazzi della Primavera potersi allenare insieme alla Prima Squadra è un vero e proprio sogno, se per di più, poi, colui che siede sulla panchina della Roma è uno degli idoli della tua infanzia, tutto ciò rappresenta un'emozione indimenticabile. È il caso di Federico Nardin, difensore classe 2007 che già in estate ha preso parte al ritiro giallorosso e che a Cagliari era seduto in panchina insieme ai "grandi". Il diciassettenne da qualche settimana si sta regolarmente allenando con la Prima Squadra ed ha voluto condividere il momento magico sui social. Sul suo profilo Instagram è infatti apparso un post con due foto: la prima in cui un Nardin bambino viene immortalato accanto a Daniele De Rossi, all'epoca ancora in attività, mentre, la seconda è un ritratto attuale in cui si vede il classe 2007 a Trigoria che prende indicazioni proprio dall'ex centrocampista della Roma. Sotto al post, invece, si legge una didascalia con scritto: "Dreaming".