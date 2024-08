Instagram, Le Fée-Ndicka... e il segnale dare precedenza: "Mood" (FOTO)

Sorrisi e scherzi durante i giorni inglesi della Roma nel ritiro a St George's Park in vista dell'avvio della stagione. I giallorossi continuano gli allenamenti agli ordini di De Rossi e su Instagram Enzo Le Fée ha condiviso uno scatto della seduta mattutina che lo ritrae insieme ad Evan Ndicka durante un esercizio mentre corrono e in cui è presente anche il segnale 'dare precedenza ai veicoli in arrivo'. Tra i sorrisi il centrocampista ha lasciato anche un messaggio: "Mood".