"Per Roma, per la maglia". E la foto di Dybala, nel gesto della "mask", con la nuova divisa per la stagione iniziata lo scorso weekend: così la Roma su Instagram ha sottolineato il rapporto che andrà avanti tra il club giallorosso e il talento argentino che, ieri sera, ha annunciato proprio con un post sul popolare social network la sua decisione di restare nella capitale.

