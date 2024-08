Instagram, la moglie di Karsdorp: “Sette anni straordinari tra alti e bassi. Vi porto nel cuore”

Dopo l'addio alla Roma, la moglie di Rick Karsdorp, Astrid Lentin, ha scritto un lungo post su Instagram: : "Fin da quando ero piccola, ho sempre vissuto con il cuore diviso tra l’Italia e l’Olanda. Quando, sette anni fa, ho ricevuto la notizia che sarei potuta tornare in Italia, ero piena di gioia e speranza per questa nuova avventura. Questi sette anni sono stati un viaggio straordinario, pieno di alti e bassi. Ma senza dubbio, il momento più bello è stato la nascita dei miei figli. Vederli crescere in questa città. È stato un sogno diventato realtà. Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che ho avuto la fortuna di incontrare lungo il cammino. Ora, con il cuore pesante, è tempo di andare avanti. Grazie per il sostegno, l’amicizia e le lezioni che mi avete dato. Vi porterò sempre nel cuore, ovunque la vita mi porti".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @astridkarsdorp