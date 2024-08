All'indomani dell'amichevole con l'Olympiacos terminata 1-1 a Rieti la Roma è volata in Inghilterra per svolgere la seconda parte del ritiro in vista dell'inizio del campionato, in programma tra due settimane a Cagliari. "Continuiamo la nostra preparazione", scrive Marash Kumbulla su Instagram dopo la sfida contro il club greco. Il difensore albanese ieri è subentrato nel corso della ripresa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marash Kumbulla (@maxkumbulla)