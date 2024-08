Non è un mistero che il cantante italiano Blanco sia da sempre un tifoso della Roma, come confermato dalle sue apparizioni allo stadio Olimpico e le tante maglie giallorosse indossate durante i suoi concerti. Il club ha deciso quindi di fargli un regalo, come confermato da una storia sul proprio profilo Instagram: due magliette personalizzate della nuova stagione (con tanto di numero 12).