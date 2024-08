Instagram, il messaggio di Saud ai tifosi: "Farò tutto il possibile per rappresentare il mio Paese. Forza Roma" (VIDEO)

Un nuovo innesto per la Roma: Saud Abdulhamid arriva in giallorosso a titolo definitivo dall'Al-Hilal per rinforzare la fascia destra. Il classe 1999 è il primo giocatore dell'Arabia Saudita a sbarcare in Serie A e, dopo l'ufficialità e le prime parole da calciatore della Roma, ha lasciato un messaggio per i tifosi tramite i social: "Ciao Giallorossi. Sono il primo calciatore saudita a giocare in Italia e farò tutto il possibile per rappresentare il mio Paese. Forza Roma".

