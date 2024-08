Roma Capitale scrive a Paulo Dybala. Dopo la scelta dell'argentino di restare alla Roma rifiutando la maxi offerta dell'Al Qadsiah per trasferirsi in Arabia Saudita, anche il Comune interviene nella vicenda. Su Instagram il profilo ufficiale di Roma Capitale lascia un messaggio per la Joya, condividendo alcuni scatti meravigliosi di zone e monumenti della città (e un maritozzo): "Ti capiamo, Paulo. Roma è Roma".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roma (@roma)