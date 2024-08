Instagram, El Shaarawy post Everton-Roma: "Si torna a Roma, tra poco si ricomincia". Soulé: "Non vedo l'ora che inizi il campionato" (FOTO)

Con l'amichevole di oggi pomeriggio contro l'Everton, terminata con un pareggio per 1-1, si è chiuso il ritiro inglese della Roma che in serata tornerà nella Capitale. Sul proprio profilo Instagram è arrivato il commento del Faraone Stephan El Shaarawy sul termine di questa esperienza: "Ultimo giorno di ritiro, thank you Inghilterra. Si torna a Roma, tra poco si ricomincia".

Anche l'argentino Matias Soulé, autore di una buona prova e dell'assist per l'1-0 di Pellegrini, ha commentato su Instagram la fine del ritiro in Inghilterra: "Finito il ritiro. Non vedo l’ora che inizi il campionato".