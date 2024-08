Instagram, Dovbyk saluta il Girona: "Grazie per la fiducia, orgoglioso di aver fatto parte della storia" (FOTO)

Dal Girona alla Roma: è il percorso di Artem Dovbyk che in settimana ha raggiunto la Capitale, ha firmato il contratto con i giallorossi e ieri ha disputato i primi minuti in amichevole contro l'Olympiacos con la maglia della Roma. Oggi l'attaccante ucraino ha lasciato un messaggio su Instagram per salutare il Girona: "Voglio ringraziare il Girona per la fiducia che mi ha dato e i tifosi per aver sostenuto la squadra nei momenti difficili. È stata una grande avventura e sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa storia. Una squadra con un grande cuore".

