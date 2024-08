Instagram, Soulé post Cagliari: "Felice per l'esordio, testa alla prossima" E Dybala pubblica l'emoji del lupo (FOTO)

Al termine dello 0-0 tra Cagliari e Roma, Zeki Celik tramite un post pubblicato su Instagram ha condiviso i suoi pensieri. Il terzino turco, titolare per tutti e 90 i minuti del match, si è espresso così: "Prima partita della stagione, non il risultato che volevamo ma continueremo a lavorare sodo per migliorare".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mehmet Zeki Çelik (@zekicelik17)

Anche Matias Soulé tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha deciso di commentare il suo esordio in maglia giallorossa: "Felice per l’esordio con questa maglia. Daje Roma, testa alla prossima".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MATIAS SOULÉ MALVANO (@matiassoule11)

Paulo Dybala torna a pubblicare sui social in occasione della fine della sfida tra Roma e Cagliari. Sul suo account Instagram la Joya non spende parole, ma si limita ad utilizzare l'emoji del lupo.