Leonardo Graziani ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2026. Il giovane della Primavera, che si è messo in luce anche con la prima squadra di De Rossi in questo pre-campionato, proseguirà la sua avventura in giallorosso. "Il cammino continua", ha scritto su Instagram l'attaccante classe 2005, a segno due volte con il Latina e autore di un assist per Pisilli contro il Kosice.