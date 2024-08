Cagliari-Roma, cori dei tifosi giallorossi per Gigi Riva. Il figlio Nicola su Facebook: "Gesto dal valore immenso, grazie" (FOTO)

Domenica sera è andata in scena la partita tra Cagliari e Roma, valida per la prima giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 0-0. La squadra giallorossa è stata accompagnata da numerosi tifosi, i quali poco prima del fischio d'inizio si sono resi protagonisti di uno splendido gesto. I romanisti hanno infatti intonato il coro "Un Gigi Riva, c’è solo un Gigi Riva", in ricordo della leggenda del Cagliari e del calcio italiano scomparsa il 22 gennaio 2024, ricevendo l'applauso del pubblico della Unipol Domus. Il figlio di Gigi Riva, Nicola, ha voluto ringraziare i tifosi della Roma tramite un post su Facebook: "Ci sono gesti che per me hanno un valore immenso e che danno ancora speranza al mondo del calcio... Per me valgono davvero tantissimo, molto più di una vittoria o di una sconfitta! Grazie ai tifosi della Roma presenti alla Unipol Domus".