X, il Friedkin Group commenta la nuova maglia: "Look fresco, stessa passione" (FOTO)

Ieri è stata lanciata ufficialmente la maglia 'Home' della Roma per la stagione 2024/25. Il giorno dopo, tramite gli account social, arriva il commento del Friedkin Group: "Look fresco, stessa passione romana", si legge. Poi continua: "La presentazione del nuovo kit della Roma da parte di Adidas. Abbraccia lo spirito giallorosso".

Fresh look, same Roman passion. Introducing the new @OfficialASRoma x @adidasfootball Home Kit! Embrace the Giallorossi spirit.

