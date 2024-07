VIDEO - Svilar no stop: allenamento in palestra per il portiere

Vacanze e allenamento per Mile Svilar: come nei giorni scorsi il portiere giallorosso continua la sua preparazione personale in vista del raduno a Trigoria e dell'avvio della prossima stagione. Svilar, infatti, ha condiviso su Instagram un video che lo ritrae mentre si allena in palestra seguito da Jeroen Beeusaert, Sports Performance Coach e Data Analyst di LAB Antwerp, piattaforma multidisciplinare per l'allenamento degli atleti con sede ad Anversa.