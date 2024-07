Threads, Dybala stremato a fine allenamento sotto il sole di Trigoria: “Ritiro a Roma” (FOTO)

Non convocato da Scaloni per la Copa America, Paulo Dybala ha avuto la possibilità di cominciare dal giorno uno il ritiro di preparazione con la Roma. L'argentino infatti è tra i protagonisti a Trigoria, dove la squadra è intenta a svolgere le prime sedute di allenamento di questa stagione. Tanta fatica e sudore, anche a causa del torrido caldo, per tutti. A dimostrarlo è proprio la Joya su Threads, dove ha postato una foto post allenamento, accompagnata dalla didascalia "Ritiro a Roma" e un'eloquente faccina accaldata.

Post di @paulodybala Visualizza su Threads