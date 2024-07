Spinazzola lascia la Roma, la moglie Miriam: "Abbiamo vissuto momenti bellissimi qui"

Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola, ha salutato con un lungo post su Instagram la Roma. Il terzino lascia i giallorossi dopo 5 stagioni e lei ha voluto ricordare tutti i migliori momenti vissuti nella Capitale. Queste le sue parole: "Ed eccoci qua dopo 5 anni…Siamo arrivati in tre ed ora ce ne andiamo in quattro. Abbiamo vissuto momenti bellissimi qui, abbiamo incontrato e conosciuto persone stupende e amici che già conoscevamo e che porteremo sempre e ovunque andremo. Roma, sei stata casa, rifugio,emozione, felicità e anche tristezza… Sei stata la prima volta dei miei figli all’asilo con delle maestre che li hanno accompagnati in un percorso di crescita meraviglioso. Qui sono diventata mamma per la seconda volta. Sei stata in 5 anni l’emozione più bella di entrare all’Olimpico ogni volta come se fosse la prima. Sei stata l’emozione e le lacrime più belle dopo un lungo periodo buio di quando un intero stadio cantó “olé olé ole Spina spina “. Sei stata un’emozione grande a Tirana. Sei stata lacrime di disperazione a Budapest. Sei stata tanto e tutto Per questo, Grazie Roma Sarai per Sempre nei nostri cuori…ma sopratutto sarai a vita sulla carta d’identità di Sofia".

