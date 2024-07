Social, la Roma saluta Rui Patricio e Spinazzola: "Grazie" (FOTO)

Da ieri Rui Patricio e Spinazzola, come altri, non fanno più parte della Roma. Il loro contratto, infatti, scadeva il 30 giugno e adesso per entrambi si aprirà un nuovo capitolo della carriera. La Roma, oggi, sui social ha pubblicato un post dedicato prima a Rui Patricio "Grazie di tutto, Rui!".

"Grazie per questi anni insieme, Leo!", il messaggio sul post di saluti dedicato invece a Spinazzola.