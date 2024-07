Oggi pomeriggio alle 19:30 la Roma di Daniele De Rossi disputerà la seconda amichevole stagionale in casa del Kosice, dopo la prima giocata a Trigoria contro il Latina. La squadra giallorossa è in partenza per la Slovacchia in questi minuti (farà ritorno nella Capitale direttamente in serata) e come confermato dai convocati sono assenti sia Smalling che Abraham (oltre a Dybala e i nazionali che torneranno il 24 luglio).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)