Instagram, Tanrivermis lascia la Roma dopo cinque stagioni: "È il momento di nuove avventure" (FOTO)

L'allenatore turco Tugberk Tanrivermis ha annunciato la sua partenza dalla Roma dopo cinque stagioni ricche di successi ed emozioni. Attraverso un post sui suoi canali social, l'ormai ex tecnico dell'Under 18 ha ringraziato la società e i tifosi per il loro supporto durante il suo percorso giallorosso: "Grazie Roma per cinque stagioni fantastiche, ricche di emozioni e di crescita. Ora è il momento di nuove avventure".

Durante la sua permanenza alla Roma, Tanrivermis ha conquistato diversi trofei, tra cui uno scudetto e una Supercoppa Italiana con l'Under 15. Ha inoltre lanciato diversi giovani talenti e ha contribuito a rendere la Roma una delle squadre più competitive in Italia e in Europa a livello giovanile.