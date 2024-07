Matias Soulé si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Roma e tramite un post pubblicato su Instagram ha voluto ringraziare la Juventus: "Grazie cara Juventus per tutti questi anni insieme, sono cresciuto come persona e soprattutto come uomo. Grazie a tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano nel club, le quali mi hanno sempre trattato bene sin dal primo giorno. Non vi dimenticherò mai, grazie mille".

