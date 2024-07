Tra i giocatori che formalmente rientrano alla Roma oggi, 1 luglio, c'è Ola Solbakken che ha trascorso gli ultimi mesi in Giappone con la maglia dell'Urawa Reds. "Arigato gozaimasu!", che tradotto in giapponese è "grazie", ha scritto Solbakken in un post su Instagram con la sua foto con la 17 dell'Urawa Reds.

