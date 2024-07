Serata di relax per Paulo Dybala, dopo i primi giorni intensi di ritiro con la Roma. La Joya infatti, come si vede da una sua storia su Instagram, è andata questa sera ad assistere al concerto dei Coldplay direttamente allo Stadio Olimpico, la "casa" della sua attuale squadra. Migliaia di persone insieme a lui presenti per una delle band più famose e importanti degli ultimi anni.