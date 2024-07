Instagram, Le Fée saluta la sua Bretagna: "Sono cresciuto come calciatore e come uomo. Grazie per questi anni"

Enzo Le Fée saluta il Rennes. Il centrocampista francese, prossimo acquisto della Roma, ha affidato a un post su Instagram il saluto alla sua Bretagna, dove è cresciuto come uomo e calciatore. Ecco il post:

"È venuto per me per il momento di lasciare la mia Bretagna. Dopo più di 14 stagioni col mio club di formazione, il Lorient, ho preso la decisione di unirmi al club della capitale Bretone, il Rennes, la scorsa estate. Questi 15 anni mi hanno permesso di crescere come un calciatore, ma soprattutto come uomo. Grazie a tutti i dirigenti, gli impiegati, gli allenatori e i compagni per questi anni. Grazie ai tifosi per il vostro supporto incondizionato e per l'amore che mi avete dato. Lorient, Rennes, Bretagna mia...ci vediamo presto".