Tra i volti nuovi presenti a Trigoria per il ritiro pre campionato c'è Enzo Le Fée, arrivato in giallorosso da pochi giorni e subito calatosi alla perfezione nel nuovo contesto. L'ambientamento del francese procede infatti a ritmo spedito, come si evince anche dalle foto pubblicate dal centrocampista su Instagram, accompagnate dalla didascalia "Primi passi".

