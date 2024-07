Instagram, Le Fée: "Orgoglioso di essere in questo club leggendario. Ringrazio i dirigenti per la fiducia e i tifosi per l'incredibile accoglienza" (FOTO)

Nella giornata di ieri Enzo Le Fée è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista francese è stato acquistato per 23 milioni di euro e arriva dal Rennes a titolo definitivo, legandosi al club giallorosso con un contratto quinquennale. Il classe 2000 ha pubblicato sui social un messaggio in vista della sua nuova avventura agli ordini di mister De Rossi: "Molto orgoglioso di entrare a far parte di questo club leggendari. Vorrei ringraziare i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me, i tifosi che mi hanno riservato un'accoglienza incredibile, la mia famiglia per il sostegno e i miei agenti che mi hanno permesso di raggiungere questa nuova tappa della mia carriera. A prestissimo! DAJE ROMA DAJE".

