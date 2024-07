Instagram, la carica di Paredes per la finale: "Tutti insieme per un altro grande sogno!!" (FOTO)

Questa sera (ore 2:00 italiane) arriverà l'atto conclusivo della Copa America 2024, l'attesissima finale tra l'Argentina di Leandro Paredes e la Colombia. Su Instagram il centrocampista giallorosso ha voluto lasciare un messaggio di carica e supporto per la sua squadra in vista di questo impegno così importante: "Felice e orgoglioso di giocare in questa nazionale, di far parte di questo bellissimo GRUPPO!! Tutti insieme per un altro grande sogno!! FORZA ARGENTINA".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leandro Paredes (@leoparedes20)