Tra i nomi di ritorno a Trigoria c'è anche Marash Kumbulla, che dopo l'Europeo con la sua l'Albania sarà a disposizione di De Rossi in attesa di novità di mercato. E il difensore, dopo il prestito al Sassuolo, è carico per il rientro in giallorosso. "Pronto per ricominciare! Non vedo l'ora!", ha scritto su Instagram.

