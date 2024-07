Instagram, il saluto di Ryan all'AZ: "Grazie per avermi permesso di vivere un sogno"

Nel tardo pomeriggio di ieri è iniziata l'avvenura di Ryan con la Roma. In attesa dell'ufficialità del suo passaggio in giallorosso, il portiere australiano ha già salutato il suo vecchio club, l'AZ Alkmar. Le sue parole su Instagram: "Grazie AZ per avermi permesso di vivere il mio sogno e rappresentare questo grande club e questa città. Ho avuto modo di incontrare tante persone fantastiche e creare bei momenti insieme che amerò per sempre. Grazie ai tifosi per aver reso questi momenti così speciali attraverso il vostro supporto alla squadra. Infine, vi auguro tutto il meglio per le stagioni che verranno e che seguirò e supporterò da lontano."

