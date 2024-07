Instagram, il Boca celebra Paredes dopo la vittoria della Copa America: "Che bello vederti a casa bi-campione" (FOTO)

Il Boca Juniors celebra Leonardo Paredes. E lo fa attraverso un post pubblicato su Instagram. Il club di Buenos Aires, culla calcistica del centrocampista della Roma, ha voluto omaggiare il suo ex talento con una targa celebrativa dopo esserci laureato, per la seconda volta consecutiva, campione del Sud America con la maglia dell'Argentina. Insieme alle foto, scattate nel ventre della Bombonera, anche la didasclia, eloquente, che fa emergere tutto l'orgoglio del sodalizio gialloblu per il calciatore: "Che bello vederti a casa bi-campione!"

