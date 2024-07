Instagram, gli auguri della Roma a De Rossi: "Happy Birthday to the boss!"

Giornata importante per il tecnico della Roma Daniele De Rossi, che in attesa di tornare a lavoro a Trigoria, spegne oggi le 41 candeline. E sui social non potevano mancare gli auguri del club giallorosso, che su Instagram ha postato così: "Happy Birthday to the boss!". Messaggio d'auguri arrivato anche dall'account della nazionale italiana, che lo celebrato con un video dei suoi migliori momenti in azzurro con scritto: "Buon compleanno Daniele De Rossi"

