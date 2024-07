Ieri il terzino turco Zeki Celik ha cominciato ufficialmente la preparazione con la Roma in vista della nuova stagione, rientrando in anticipo rispetto al previsto dopo gli impegni europei con la propria nazionale. Il giocatore ha pubblicato un post su Instagram dedicato proprio a questo suo rientro a Trigoria: "Di nuovo con la squadra a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi".

